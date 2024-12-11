Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 39,9% молдаван (40,5% в октябре).
Недовольны избранным направлением оказались 46,1% респондентов (48,8% ранее). Не смогли ответить 14% респондентов (10,7% ранее).
Опрос проводился со 2 по 8 декабря в 341 населенном пункте страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.