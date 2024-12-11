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В Красноярске юристка возглавила департамент муниципального имущества

Евгения Горшкова с 2011 года работает в департаменте.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В мэрии Красноярска назначили новую заместительницу главы города. Об этом пишут Gornovosti.

По информации издания, заместителем мэра, руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений назначена 35-летняя Евгения Горшкова.

Евгения Юршкова по образованию юрист. Окончила СФУ, профессиональную деятельность начинала с помощника адвоката в адвокатской палате Красноярского края.

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений работает с 2011 года. Является муниципальным советником первого класса.

Ранее сообщалось о том, что чиновник из Москвы назначен первым заместителем мэра Красноярска.