МИД РФ призвал прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

Произошедшая атака, считает российская сторона, представляет собой провокацию перед перед внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря. В МИДе подчеркнули, что осуждают «самым решительным образом» действия Украины, «уверовавшей в свою безнаказанность».
«Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В. Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — сказано в сообщении ведомства.
При атаке на автомобиль никто из сотрудников МАГАТЭ не пострадал. Повреждения в результате удара беспилотника получил багажный отдел внедорожника и задняя часть кузова. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал «неприемлемым нападением» на сотрудников агентства. Он не уточнил, какая из сторон атаковала автомобиль.