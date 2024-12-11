МИД РФ призвал прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ

Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с атакой украинского беспилотника на автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ведомстве осудили нападение и отметили, что такие безрассудные действия создают угрозу для ядерных объектов, а также для жизни сотрудников международной организации. Служебный автомобиль экспертов МАГАТЭ был атакован на дороге, ведущей к Запорожской АЭС, накануне, 10 декабря, когда агентство проводило ротацию сотрудников.