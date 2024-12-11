Тёплыми воспоминаниями о детстве в деревне поделился мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска рассказал о своём детстве в деревне, родителях и занятиях спортом. Воспоминаниями он поделился в эксклюзивном интервью для юных корреспондентов «Сиб.фм».
Максим Кудрявцев рос в посёлке Первомайский Алтайского края. Его мама — учитель химии и биологии, папа — историк. Зимой любили катались на лыжах. Все праздники проводили вместе, включая Новый год. И до сих пор для мэра Новосибирска семья остаётся тем местом, где он находит поддержку.
О своих развлечениях в детстве Максим Георгиевич сказал следующее:
«У нас был хороший двор, и все общались. Ребята выходили, независимо от возраста, всегда мы находили какое-то занятие. Было в деревне поле, и мы с ребятами постоянно гоняли мяч… В общем, детство было у нас очень дружное».
В 10-летнем возрасте вместе с родителями Максим Кудрявцев переехал в Горно-Алтайск. Там пошёл на самбо.
«На первую тренировку я пришёл в шерстяных носках, у меня был вместо куртки старый школьный пиджак, с которого срезали пуговицы, и мамин пояс от халата, потому что форму было не купить».