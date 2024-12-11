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NYT: Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы РФ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России, пишет New York Times. «Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине — Прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы центрального банка России заморожены», — говорится в публикации.

Источник: AP 2024

Вместе с тем, такая инициатива может не найти поддержку среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли повлияет на европейскую часть займа, пишет NYT.

Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.

Трамп Дональд
экономика