Вопрос назрел: Текслер предложил сделать Западный районом Челябинска

Во время прямой линии губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости присоединить поселок Западный к Челябинску. С таким предложением он выступил после обращения жительницы Сосновского района, которая попросила осветить дорогу к поселку.
— Вопрос присоединения Западного назрел, — сказал Алексей Текслер. — Надо советоваться с жителями, подключить общественную палату. Для развития территории это будет правильным решением.
В качестве аргументов Текслер привел то, что жителям Западного приходится ездить в больницу и за справками в село Долгодеревенское, которое дальше города.
Также губернатор рассказал о развитии дорожной сети, которая должна соединить две территории. В следующем году закончат строить дорогу «малый обход» Челябинска от Белого Хутора до Новоградского тракта. С 1 января будут запущены новые автобусные маршруты.
— С 1 января будут автобусы не только малого, но и среднего класса, — сказал Текслер. — Количество машин увеличится в два раза. Будет новый маршрут через Новоградское шоссе. Важно синхронизировать социальную инфраструктуру.