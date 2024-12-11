В ряде челябинских поселков до сих пор нет газа

«Работа начата, должна быть завершена в ближайшее время. Все эти переносы — надо разобраться в причинах переносов и решить проблему в ближайшее время. Я завтра жду доклада, периодически вопросы приходят. Вы знаете, тут не только регион, мы вместе с Газпромом эту программу реализуем и периодически какие-то сбои происходят. Видимо, это один из этих случаев. Завтра жду доклад, отправьте туда людей и те работы должны быть завершены», — поручил глава Челябинской области.