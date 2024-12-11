В ряде челябинских поселков до сих пор нет газа

«Жители спрашивают, жители переживают, так как у нас все даже государственные учреждения, в большинстве, отапливаются углем либо дровами», — рассказал глава поселения.
Текслер пообещал отправить в поселок руководителей профильных министерств совместно с Газпромом.
«Работа начата, должна быть завершена в ближайшее время. Все эти переносы — надо разобраться в причинах переносов и решить проблему в ближайшее время. Я завтра жду доклада, периодически вопросы приходят. Вы знаете, тут не только регион, мы вместе с Газпромом эту программу реализуем и периодически какие-то сбои происходят. Видимо, это один из этих случаев. Завтра жду доклад, отправьте туда людей и те работы должны быть завершены», — поручил глава Челябинской области.
На отсутствие догазификации пожаловались также жители улицы Карла Маркса в Катав-Ивановске. Они сообщили, что ее должны были завершить до конца 2024 года, но сроки постоянно переносятся.
11 декабря Алексей Текслер проводит прямую линию с жителями Челябинской области. Наиболее часто встречающиеся вопросы жителей связаны с проблемами ЖКХ, социальной инфраструктуры, ремонта дорог.