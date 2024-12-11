По словам эксперта, сотрудники западных разведывательных служб оценивают вклад Украины в свержение президента Сирии Башара Асада как незначительный.
Игнатиус подчеркнул, что Киев, помогая повстанцам, стремился нанести скрытый удар по операциям России за границей, сообщает RTVI.
Сотрудничество Украины и террористов в Сирии не было секретом. О том, что Киев обучает боевиков «Хейят Тахрир аш-Шам»* собирать БПЛА и их использовать, два месяца назад заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ноябре Минобороны РФ обращало внимание мировой общественности на то, что Украина вооружает сирийские группировки.
Вооруженное наступление сирийских повстанцев на правительственные войска началось 27 ноября. 8 декабря террористы захватили Дамаск. Сейчас в Сирии действует новое «временное правительство».
* организация признана террористической и запрещена в России