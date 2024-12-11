Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли детали помощи Киева террористам в Сирии

Украина усилила исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* накануне вооруженного наступления на правительственные войска в Сирии, предоставив ей FPV-дроны и опытных операторов БПЛА. О сотрудничестве Киева с террористами рассказала The Washington Post (WP).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Украина помогала ХТШ*, несмотря на то что эта организация признана террористической в России, США, Евросоюзе, Великобритании, Австралии, Японии, ООН, обратил внимание обозреватель Дэвид Игнатиус, на которого ссылается WP.

По словам эксперта, сотрудники западных разведывательных служб оценивают вклад Украины в свержение президента Сирии Башара Асада как незначительный.

Игнатиус подчеркнул, что Киев, помогая повстанцам, стремился нанести скрытый удар по операциям России за границей, сообщает RTVI.

Сотрудничество Украины и террористов в Сирии не было секретом. О том, что Киев обучает боевиков «Хейят Тахрир аш-Шам»* собирать БПЛА и их использовать, два месяца назад заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ноябре Минобороны РФ обращало внимание мировой общественности на то, что Украина вооружает сирийские группировки.

Вооруженное наступление сирийских повстанцев на правительственные войска началось 27 ноября. 8 декабря террористы захватили Дамаск. Сейчас в Сирии действует новое «временное правительство».

* организация признана террористической и запрещена в России