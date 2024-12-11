Токаев принял Хелен Кларк: что они обсудили

Президент проинформировал главу ИПДО о предпринимаемых регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи. В частности, принят Комплексный план по развитию отрасли, запущена Единая платформа недропользования, включающая интерактивную карту и более 50 тысяч геологических отчетов. Кроме того, упрощены бизнес-процессы по получению лицензий для разведочных и добычных работ.