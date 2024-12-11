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Очередная батарея ЗРК «Тор-М2» поступила в белорусскую армию

Вооруженные силы республики получают современное оружие российского производства и технику прошедшую модернизацию на предприятиях ВПК.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Очередная батарея современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила в белорусскую армию, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В ближайшее время расчеты батареи “Тор-М2” заступят на боевое дежурство по ПВО и будут осуществлять охрану воздушных рубежей столицы», — уточнили в оборонном ведомстве.

Командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович во время церемонии передачи техники отметил, что республика проводит мирную политику, но при этом занимается оснащением и подготовкой собственной компактной армии.

По его словам, в текущем году белорусские военно-воздушные силы и противовоздушная оборона получили более 40 образцов вооружений, военной и специальной техники.

«Мы вручаем личному составу очередную батарею современных зенитных ракетных комплексов “Тор-М2”, поступивших на вооружение ВВС и войск ПВО. Это не просто очередное пополнение наших вооружений, это значимый шаг к укреплению обороноспособности Республики Беларусь и обеспечению безопасности нашего неба».

подчеркнул Лукьянович

Он напомнил, что в настоящее время безопасность государства зависит от готовности белорусской армии ответить на любые вызовы.

«Наши западные соседи проводят курс на милитаризацию, кратно увеличивая военные бюджеты, нагнетая военно-политическую обстановку вокруг нашей страны. Накануне предстоящего главного политического события нас проверяют на прочность и способность обеспечить мир и безопасность на белорусской земле», — констатировал командующий ВВС и ПВО.