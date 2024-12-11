Молдавская оппозиция обвинила правительство в бездействии

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правительство Молдавии своим бездействием спровоцировало кризис и теперь не может помочь гражданам, поэтому оно лишилось право представлять народ, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.
«Выживать вместо того, чтобы жить, — вот к чему приводит бездействие власти. Люди вынуждены выбирать между теплом и едой, а государство предлагает им крохи, называя это поддержкой… Если правительство не способно обеспечить достойные субсидии, оно утратило право представлять народ», — написал Нестеровский.
По его словам, правительство выделило граждан компенсации за рост тарифов на коммунальные услуги в пределах 16−43 долларов, хотя счета за теплоэнергию могут превышать 160 долларов. «Это не помощь, а откровенное издевательство. При этом, десятки тысяч людей оказались “за бортом” и всех кто не попал в список, заставят снова унижаться в длинных очередях», — отметил депутат.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.