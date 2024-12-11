Молдавская оппозиция обвинила правительство в бездействии

Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.