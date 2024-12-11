Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО

Также представитель Кремля не согласился с рассуждениями о том, что из-за конфликта на Украине позиции РФ на Ближнем Востоке якобы ослабли. Он обратил внимание, что в свое время Москва приложила очень много усилий, чтобы помочь Дамаску в борьбе с террористическими группировками.