Песков ответил на вопрос о влиянии событий в Сирии на ход СВО

Корреспонденты поинтересовались у Пескова, могут ли последние события в Сирии повлиять на ход боевых действий на Украине.
«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и делаем. СВО идет своим чередом», — сказал он.
По словам Пескова, операция будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.
Также представитель Кремля не согласился с рассуждениями о том, что из-за конфликта на Украине позиции РФ на Ближнем Востоке якобы ослабли. Он обратил внимание, что в свое время Москва приложила очень много усилий, чтобы помочь Дамаску в борьбе с террористическими группировками.
Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.
В настоящее время глава государства и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».