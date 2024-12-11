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Медведев рассказал, почему восхищается Китаем

ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается того, что меня здесь вдохновляет — говорил, говорю и буду говорить — это перемены, которые я вижу в КНР. Фантастические. Это просто не укладывается в голове», — сказал Медведев журналистам.

Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.

«Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современно процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение», — сказал Медведев.

Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

Медведев Дмитрий