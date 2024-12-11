Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

27 ноября антиправительственные силы, куда, в частности, вошли боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) и подразделения «Сирийской национальной армии», поддерживаемой США и Турцией, начали наступление из провинции Идлиб на севере Турции. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада, а Reuters и Al Hadath со ссылкой на источники утром сообщили об отъезде того из столицы. Собеседники агентства указывали на высокую вероятность гибели экс-президента, но и не исключали отключение передатчика, из-за чего его борт пропал с радаров. Спустя более 12 часов российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» рассказали о прибытии Асада вместе с семьей в Москву, где всем предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».