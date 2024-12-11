Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

Побег Асада организовала российская разведка, которая вывезла его через авиабазу России в Сирии, сообщили агентству два источника, осведомленных о ситуации. Во время отъезда Асада транспондер самолета был отключен, чтобы его не отследили.
Перед отъездом экс-президента Сирии Россия убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого ему предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно», сообщили три источника агентства, знакомые с ситуацией.
Российские военнослужащие присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе в западной части Сирии. Соответствующие договоренности сроком на 49 лет были достигнуты между Москвой и Дамаском в 2017 году.
27 ноября антиправительственные силы, куда, в частности, вошли боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) и подразделения «Сирийской национальной армии», поддерживаемой США и Турцией, начали наступление из провинции Идлиб на севере Турции. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада, а Reuters и Al Hadath со ссылкой на источники утром сообщили об отъезде того из столицы. Собеседники агентства указывали на высокую вероятность гибели экс-президента, но и не исключали отключение передатчика, из-за чего его борт пропал с радаров. Спустя более 12 часов российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» рассказали о прибытии Асада вместе с семьей в Москву, где всем предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».
Как уточняли в российском МИДе, Асад принял решение покинуть президентский пост после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР». Москва при этом в них не участвовала, добавили там. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что экс-президент Сирии находится в безопасности.
Посол Сирии в Москве Башар Джаафари назвал позорным побегом отъезд Асада в Россию. Он также называл причинами свержения президента непопулярность коррупционной системы и отсутствие поддержки в обществе и армии. Повстанцы назначили награду $10 млн за информацию, которая поможет задержать бывшего сирийского лидера.