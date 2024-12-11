Российские военные в Сирии и «тяжелое наследство» Байдена. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин выступит на международной конференции по искусственному интеллекту.
Российский лидер также проведет несколько международных телефонных разговоров.
О спецоперации
Спецоперация является «абсолютным приоритетом» для России и будет продолжаться до достижения целей: «СВО идет своим чередом, все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены».
О ситуации в Сирии
Кремль не располагает информацией о публичной казни двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада: «Мы не располагаем информацией».
Кремль «внимательным образом» отслеживает все, что происходит сейчас в Сирии, поддерживает контакт с теми, кто контролирует ситуацию: «Это необходимо, потому что там находятся наши базы, там находятся наши диппредставительства».
Кремль не раскрывает число российских военных в Сирии, это тема Минобороны: «Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу».
Москва надеется на «скорейшую стабилизацию» обстановки в Сирии.
Нанесение Израилем ударов по Сирии вряд ли способствует стабилизации там обстановки.
Россия после 2015 года помогла Сирии справиться с террористами и «выполнила свою миссию», дальше дело было за властями страны.
Об отношениях с США и наследстве Байдена
Администрация уходящего президента США Джо Байдена будет пытаться оставить новому руководству страны «тяжелое наследство» в российско-американских отношениях.