Орбан, Макрон и Мелони борются за внимание Трампа в качестве «голоса Европы»

Также есть венгерский премьер-министр Виктор Орбан — белая ворона Европейского союза, — который взваливает на себя непосильные задачи, используя право вето в НАТО и ЕС. Причем Трамп не считает неприкрытый «квазиавторитаризм» Орбана проблемой и даже оценил этого поборника нелиберальной демократии как сильного и жесткого — качества, которые уважает избранный президент. И пока другие во время предвыборной кампании в США гадали, кого поддержать на выборах, Орбан пошел ва-банк. А преданность тоже ценится Трампом и его ближайшим окружением.