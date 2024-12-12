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Орбан, Макрон и Мелони борются за внимание Трампа в качестве «голоса Европы»

Есть известное высказывание, приписываемое Генри Киссинджеру: «Кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой?». В случае с Киссинджером ответ был очевиден. Когда дело доходит до привлечения внимания Дональда Трампа, конкуренция накаляется, говорится в статье Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Bloomberg, есть три лидера и бывший премьер-министр Великобритании, которые претендуют на роль такого человека. Их подходы различны, как и история их отношений с Трампом. Важно то, что все они в значительной степени привносят свою собственную повестку и думают не вполне как европейцы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который любит обмениваться крепкими рукопожатиями с Трампом, добился определенного успеха: он стал первым, кто принял избранного президента, прельстив его повторным открытием Собора Парижской Богоматери.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в Париж, чтобы воспользоваться шансом произвести первое впечатление на Трампа, который, как сообщается, назвал ее «настоящим проводом под напряжением».

Также есть венгерский премьер-министр Виктор Орбан — белая ворона Европейского союза, — который взваливает на себя непосильные задачи, используя право вето в НАТО и ЕС. Причем Трамп не считает неприкрытый «квазиавторитаризм» Орбана проблемой и даже оценил этого поборника нелиберальной демократии как сильного и жесткого — качества, которые уважает избранный президент. И пока другие во время предвыборной кампании в США гадали, кого поддержать на выборах, Орбан пошел ва-банк. А преданность тоже ценится Трампом и его ближайшим окружением.

Орбан не присутствовал на встрече в Париже: вместо этого он тайно планировал нечто более масштабное — частный визит в Мар-а-Лаго. В понедельник вечером появились фотографии, на которых он непринужденно беседует с Трампом в его частной резиденции во Флориде. По словам министра иностранных дел Венгрии, их беседа продлилась три часа. Поздороваться с Орбаном пришел и Илон Маск, который в последнее время стал частым гостем на личном курорте Трампа.

Но, чтобы стать лидером, к которому Трамп сможет обратиться в Старом Свете, потребуются оппортунизм, определенный тип харизмы, к которому тяготеет Трамп, и острое понимание того, что у избранного президента нетрадиционный стиль и что он будет говорить с тем, с кем пожелает, независимо от протокола.

И тут на сцену выходит Борис Джонсон. Во время своего первого президентства Трамп в ходе визита в Лондон ясно дал понять, что не очень высокого мнения о тогдашнем премьер-министре Терезе Мэй и хотел бы, чтобы у власти был Джонсон, что в конечном итоге и произошло. Эти двое — хотя и совершенно разные — имели мимолетное сходство в плане прически и определенного популистского рвения.

Трамп и Джонсон до сих пор поддерживают связь, и химия между ними сохранилась. Трамп, скорее всего, больше общается с Джонсоном, чем с нынешним премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чья политическая идеология является для Трампа ненавистной.

Время покажет, чей голос преобладает — если вообще такое случится. Но будущее Украины может зависеть именно от этого.

Многие в будущей администрации Трампа с разной долей скепсиса относятся к помощи Украине. Джонсон, напротив, является одним из самых ярых сторонников Киева и, используя неофициальный канал связи с Трампом, призывает не бросать Владимира Зеленского, с которым Трамп не очень ладит. Макрон и Мелони, чей путь к Трампу пролегает через ее тесные отношения с Маском, провели лишь короткие встречи с избранным президентом в Париже, на которых подробно не обсуждали политику в отношении Украины.

При этом Трамп, который пытается выработать свой подход к российско-украинскому конфликту, прислушивается к Орбану.

Хотя ранее Трамп заявил, что намерен завершить конфликт за 24 часа, он удивил союзников более терпеливым подходом и сейчас прощупывает как крупных, так и мелких членов НАТО. Он осознает опасность усиления России на поле боя.

Самая большая опасность для «старой гвардии» Европы заключается в том, что Орбан выйдет из-под контроля. Венгерский лидер, чья страна до конца декабря будет председательствовать в ЕС, летом уже вызвал раздражение у своих коллег нескоординированной дипломатической миссией. А после встречи на прошлой неделе с папой Римским Франциском он, похоже, полон решимости возобновить свою миссию мира. С тех пор Орбан встретился с Мелони в Риме и Трампом во Флориде.

Трамп Дональд
ЕС
Макрон Эмманюэль