Путин обсудил с Орбаном пути разрешения конфликта на Украине

В июле Виктор Орбан в рамках миссии «по достижению мира» прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем — с необъявленным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Позднее он заявил о наличии «козырей в рукаве» («неожиданных инициатив») для урегулирования российско-украинского конфликта. Большинство стран—членов ЕС осудили его визит в Россию.