Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел последнее в этом году заседание Проектного комитета, на котором обсуждались промежуточные итоги участия региона в нацпроектах и планы на 2025 год.
В этом году на реализацию нацпроектов в Омской области предусмотрено 23,3 млрд рублей, из которых 13,8 млрд рублей — средства федерального бюджета.
Глава региона подчеркнул, что о конечных результатах и новых задачах по нацпроектам можно будет говорить в январе, когда в Омской области будут реализованы действующие проекты.
Виталий Хоценко отметил, что необходимо уже сейчас предпринимать определенные шаги, которые смогут повлиять на успешное включение региона в новые нацпроекты.
«Состав национальных проектов существенно расширился. Выделен новый блок нацпроектов, посвященных технологическому лидерству. Всего будет 19 национальных проектов и 122 федеральных проекта. Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 5 декабря, четко обозначил приоритетность работы в рамках нацпроектов», — рассказал глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что финансироваться из областного бюджета в приоритете будут те проекты, на которые будут привлекать федеральные средства.