Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна

Александр Хинштейн был депутатом Госдумы нескольких думских созывов — с четвертого по восьмой. С января 2020 года он занимал должность председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. За время работы депутатом участвовал в разработке более двухсот законодательных инициатив.
Напомним, что президент Владимир Путин 5 декабря предложил Хинштейну ключевую должность из-за востребованности кризисного управления в регионе.
Выступая на пленарном заседании Госдумы, врио губернатора поблагодарил коллег — депутатов и председателя Госдумы Вячеслава Володина — за совместную работу.
Депутаты ответили тем же. «Правильно прежде поблагодарить Александра Евсеевича за огромную работу, которую он проводил в Государственной Думе как председатель одного из ключевых комитетов, — заявил Володин. — Вы знаете, что на протяжении многих лет он был депутатом, избранным по одномандатным округам и от Нижегородской области, и от Самарской области, причем избирался в самых конкурентных условиях. И всегда с убедительным результатом, поддержкой. И знаете, у нас, мы все разные, много депутатов, но чтобы вот такое внимание депутат уделял проблемам своих избирателей, редко встретишь».
Володин обратил внимание на огромную работоспособность Хинштейна. Спикер считает, что его бывший коллега не только эффективно взаимодействовал с кабмином и работал непосредственно в Думе, но и показал пример, как надо работать в своем избирательном округе.
«Потому что с огромной загрузкой в Думе, будучи представителем комитета, он практически каждую неделю находил время и выезжал в свой избирательный округ. Знание проблем, постоянные контакты и общение с людьми, отстаивание их интересов, вот, если хотите, почему он был успешен на выборах», — подчеркнул он.
«Поэтому сегодня такой день, с одной стороны, грустный, с другой стороны, мы за нашего коллегу переживаем, и где-то рады, что у него сейчас новый этап в жизни наступает. Работа в должности руководителя очень важного региона, Курской области», — добавил Володин.
Депутаты, по его словам, будут поддерживать коллегу и на этом посту. «Коллеги, независимо от политических фракций, программ, идеологии, мы с вами должны сделать все для того, чтобы Курская земля ощутила внимание и поддержку Государственной Думы как единого коллектива», — обратился он к участникам заседания.
Тот факт, что Государственная Дума будет поддерживать Курскую область, важен для всех жителей региона, подчеркнул, в свою очередь, Хинштейн. «Так как в настоящий момент область переживает очень сложные времена и людям необходима поддержка и защита в самых разных направлениях, и с точки зрения бюджета, и с точки зрения решения насущных проблем, изменения законодательства», — пояснил он.
«Я хочу сказать, что за очень небольшое время, находясь на Курской земле, я увидел, какое огромное количество замечательных людей живет там, людей, которые искренне верят в свою страну, которые искренне любят нашу землю, которые верят в победу, — поделился новый врио губернатора с бывшими коллегами. — И несмотря ни на какие попытки врагов запугать людей, застращать их, посеять панику, хаос и смуту, люди еще сильнее объединяются, веря в победу и в завтрашний день».
По его оценке, предстоит большая и оперативная корректировка законодательства в интересах местного населения. Именно такую задачу, по словам Хинштейна, ставит сейчас президент РФ Владимир Путин перед ним и Госдумой в целом — и подвести его нельзя.
Ранее стало известно, что Совет Думы принял решение о том, что замещать должность председателя комитета будет профильный депутат Сергей Боярский.