Госдума досрочно прекратила полномочия Хинштейна

Депутаты ответили тем же. «Правильно прежде поблагодарить Александра Евсеевича за огромную работу, которую он проводил в Государственной Думе как председатель одного из ключевых комитетов, — заявил Володин. — Вы знаете, что на протяжении многих лет он был депутатом, избранным по одномандатным округам и от Нижегородской области, и от Самарской области, причем избирался в самых конкурентных условиях. И всегда с убедительным результатом, поддержкой. И знаете, у нас, мы все разные, много депутатов, но чтобы вот такое внимание депутат уделял проблемам своих избирателей, редко встретишь».