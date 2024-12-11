Назначен новый аким Усть-Каменогорска

Алмат Акышов в 2011 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Туризм». В 2015 году — Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика». В 2018 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр региона развития.