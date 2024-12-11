Депутаты приняли в первом чтении законопроект о борьбе с пылью и загрязнением воздуха, вызванными застройщиками

Штрафы не должны быть символическими. Они должны быть настолько значительными, чтобы даже крупные строительные компании ощутили их серьёзность. Речь должна идти о штрафах, которые действительно будут бить по карману застройщиков, вынуждая их пересмотреть подход к соблюдению экологических стандартов. Лёгкие наказания могут быть восприняты как «дробина для слона» — что нивелирует весь эффект от закона.