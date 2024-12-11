Депутаты приняли в первом чтении законопроект о борьбе с пылью и загрязнением воздуха, вызванными застройщиками

Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на предотвращение загрязнения воздуха и повышение ответственности строительных компаний.
Почему это необходимо?
Масштабное строительство и урбанизация становятся причиной ухудшения качества воздуха. Пыль, поднимаемая ветром с незащищённых строительных площадок, отрицательно сказывается на здоровье граждан и экологической обстановке.
На сегодняшний день в законодательстве отсутствуют чёткие нормы и ответственность за загрязнение воздуха пылью при строительных работах. Это приводит к тому, что многие застройщики просто игнорируют экологические нормы, выбирая максимальную экономию вместо соблюдения стандартов.
Что предлагает законопроект?
Установление ответственности для должностных лиц строительных организаций за нарушения норм охраны атмосферного воздуха.
Назначение Государственной инспекции экологического контроля ответственным органом за выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности.
Использование визуальных методов и специального устройства «аспиратора» для измерения уровня загрязнения воздуха на стройплощадках.
Штрафы будут накладываться на основании результатов замеров, соответствующих установленным гигиеническим нормативам для строительства.
Но хватит ли этого?
Штрафы не должны быть символическими. Они должны быть настолько значительными, чтобы даже крупные строительные компании ощутили их серьёзность. Речь должна идти о штрафах, которые действительно будут бить по карману застройщиков, вынуждая их пересмотреть подход к соблюдению экологических стандартов. Лёгкие наказания могут быть восприняты как «дробина для слона» — что нивелирует весь эффект от закона.
Что дальше?
Если законопроект будет принят, строительные компании столкнутся с необходимостью более серьёзного подхода к экологии. Однако для его реальной эффективности потребуется чёткий контроль, прозрачность в системе фиксации нарушений и активное привлечение общественности к мониторингу ситуации.
Экологические проблемы требуют решительных мер, а не полумер. Законопроект — это шаг в правильном направлении, но чтобы он заработал, важны не только строгие правила, но и их неукоснительное соблюдение.