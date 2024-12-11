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Хинштейна из Самары досрочно лишили депутатских полномочий

Госдума досрочно прекратила полномочия самарского депутата Александра Хинштейна.

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия самарского депутата Александра Хинштейна. Решение было принято на пленарном заседании 11 декабря 2024 года. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

«Александр Хинштейн покидает зал заседаний Государственной думы после прекращения его полномочий в связи с назначением на пост врио губернатора Курской области», — написал депутат.

Напомним, 5 декабря 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы от Самарской области, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Ранее самарский депутат Матвеев выразил готовность взять шефство над округом Хинштейна.