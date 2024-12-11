Хинштейна из Самары досрочно лишили депутатских полномочий

Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия самарского депутата Александра Хинштейна. Решение было принято на пленарном заседании 11 декабря 2024 года. Об этом сообщил парламентарий Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.
«Александр Хинштейн покидает зал заседаний Государственной думы после прекращения его полномочий в связи с назначением на пост врио губернатора Курской области», — написал депутат.
Напомним, 5 декабря 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы от Самарской области, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Ранее самарский депутат Матвеев выразил готовность взять шефство над округом Хинштейна.