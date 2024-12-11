Кая Каллас сомневается, что от замороженных активов России что-то осталось

«Тем не менее я сомневаюсь, что что-то из этих активов осталось», — добавила она, не уточнив, куда могли быть направлены эти средства.
10 декабря американские власти выделили Украине займ в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) с погашением доходами от замороженных российских активов.
Накануне, в понедельник, 9 декабря, кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры.