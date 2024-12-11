В школах Челябинской области появится новый учебник

Вячеслав Кузнецов: Ключевое слово «вроде бы». На самом деле ещё с 60-х годов поднималась тема, что детей необходимо учить истории не только общей истории, но и истории родного края. У нас было несколько учебников, начиная с труда Анатолия Александрова. Были и другие курсы, незаконченные проекты. Но теперь речь идёт о том, чтобы стать частью общероссийского процесса. Обучаться дети будут с 5 по 7 классы. Это процесс непростой, что показал опыт прошлых лет — например, не синхронизированы курсы истории — мира, России и родного края. То есть, дети ещё ничего не знают о революции 1917 года, а по истории своего региона им уже необходимо рассказывать об этих событиях в своём регионе.