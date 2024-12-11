В школах Челябинской области появится новый учебник

С 1 сентября в школах Челябинской области появится новый курс и учебник — «История нашего края». Учащимся надо будет изучать историю области не по скучным цифрам и отчётам, а по интересным фактам, многие из которых — готовые сюжеты для фильмов о далёком и близком прошлом. В этом убеждён кандидат исторических наук, доцент Историко-филолгического факультета ЧелГУ Вячеслав Кузнецов.
Сравнить себя с цесаревичем
Эльдар Гизатуллин: Вроде бы у нас уже был учебник по краеведению, разве нет?
Вячеслав Кузнецов: Ключевое слово «вроде бы». На самом деле ещё с 60-х годов поднималась тема, что детей необходимо учить истории не только общей истории, но и истории родного края. У нас было несколько учебников, начиная с труда Анатолия Александрова. Были и другие курсы, незаконченные проекты. Но теперь речь идёт о том, чтобы стать частью общероссийского процесса. Обучаться дети будут с 5 по 7 классы. Это процесс непростой, что показал опыт прошлых лет — например, не синхронизированы курсы истории — мира, России и родного края. То есть, дети ещё ничего не знают о революции 1917 года, а по истории своего региона им уже необходимо рассказывать об этих событиях в своём регионе.
Мы уже изучили опыт других регионов — например, Тамбовской области, где уже готовят учебник к изданию. То, что нам понравилось, используем, а что считаем неудачным решением, заменим собственным походом.
— Что же можно отнести к неудачным решением?
— Не в обиду коллегам из Тамбовской области, но один из разделов их учебника называется «Особенности социально-экономического развития такого-то периода». Кого это может увлечь из детей? Никого. В учебнике должны быть не лекции, «кладбище» дат и персон, а живые рассказы, которые будут ребёнку интересны.
Например, «Путешествие цесаревича Александра по Оренбургской губернии» — о том, как будущий император Александр Второй Освободитель путешествовал по нашим краям и заканчивал свой курс в качестве престолонаследника. Он посетил Екатеринбург, Курган, Челябинск, Златоуст, Миасс. Тут мы можем показать и географию обжитых земель того периода, и историю казачества, горно-заводского дела. В Златоусте его встречал Павел Аносов, один из легендарных наших земляков и основоположник златоустовской стали. Так мы можем рассказать о том периоде живым языком, без излишней казёнщины. Тут интересно ещё и то, что сам Александр тогда был в возрасте близком нашим ученикам.
Детектив вокруг мавзолея
— Вы однажды приводили пример из совсем уж древних времён, которые могут увлечь учеников…
— Верно, я рассказывал о племенах исседонов. О них писал ещё Геродот и помещал где-то в пределах современного Южного Урала. Подробности довольно жутковатые — древнегреческий историк утверждал, что исседоны делают из человеческих черепов чаши, но зато «женщины у них совершенно равноправны с мужчинами», а «недалеко от них проживают одноглазые люди и грифы, стерегущие золото». Это хороший пример связи истории всеобщей и нашего края. Есть археологические находки, которые подтверждают, что действительно был торговый путь, связывающий Южный Урал и скифские города Северного Причерноморья. Само слово «исседоны» связывается с рекой Исеть, чьи притоком является Миасс, а «дон» на индо-иранских языках обозначало реку. Такие названия как Дунай, Днепр, Днестр, Дон ведут своё происхождения именно от этого слова. Исседоны, получается, это жители реки Исеть.
— А какие ещё есть интересные факты из истории Южного Урала, о которых мало кто знает?
— Увлечь можно разными темами. Например, совершенно детективной историей, связанной с Башней Тамерлана в Варненском районе. Этот мавзолей окружает множество легенд. Как известно, там обнаружили захоронение женщины. Но кто она? Как она связана с Тамерланом? Тут есть много версий. Дыма без огня не бывает — видимо, как-то эта женщина и постройка всё-таки связана с Тамерланом — по крайней мере, время постройки совпадает со временем правления этого свирепого эмира, который, как известно, в походе на Золотую Орду прошёл через наш регион.
— Среди более близких нам времён тоже можно найти примечательные истории, которые заинтересуют школьников?
— Конечно. Например, эпизод, когда бойцы нашего Уральского добровольческого танкового корпуса освободили премьер-министра Франции Эдуара Эррио. Нацисты его арестовали и держали в тюрьме. Сам Эррио личность примечательная. Ещё до Второй мировой войны он приезжал в СССР заключать различные договора. Известно, что в Ленинграде у него украли часы — милиция всех поставила на уши, и часы премьер-министру вернули.
В апреле 1945 года наши бойцы освободили Эррио — он тогда содержался в военном госпитале, так как объявил голодовку. С ним была и его жена. Об этом освобождении написал командующий 4-й гвардейской танковой армии генерал Лелюшенко писал:
«Освободила Эдуара Эррио 2-я рота автоматчиков из 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады под командованием лейтенанта Витольда Станиславовича Езерского. Ему сообщила о пребывании в лагере крупного французского политического деятеля сталинградка Тамара Прусаченко, находившаяся в этом же лагере. Самоотверженные действия наших воинов помешали фашистам увезти бывшего премьер-министра Франции в другой лагерь, на что имелось уже специальное распоряжение Гитлера. Танкисты накормили супругов Эррио обедом, дали машину и с охраной направили в штаб фронта для отдыха и последующего отъезда на родину. В разговоре с гвардейцами Эррио сердечно благодарил их, записал адрес своего освободителя и обещал написать ему по возвращении во Францию. Слово он сдержал».
Путь Великого переселения народов.
— Какие ещё проблемы в преподавании родного края надо восполнить?
— У нас не уделяли должного внимания этно-культурной истории. Рассказывали о событиях, но не обращали должного внимания на то, какие народы здесь жили, какие у них были обычаи, как они одевались, во что верили, какие праздники отмечали. Надо этот аспект во всём его многообразии показать. Ведь именно через Южный Урал проходил путь Великого переселения народов. Установлено, что именно на Южном Урале была прародина венгров. Многообразие сохраняется до сих пор — это не только татарские, башкирские сёла — так в селе Кулевчи сохраняют мордовскую культуру.
Будут разделы по меценатам, благотворителям. Также по конфессиям, представленным на Южном Урале. Можно будет прочитать о шейхе Зайнулле Расулове и его учениках. Даже детям из православных семей следует узнать о таком великом человеке, который жил в Троицке и является фигурой всероссийского масштаба. Есть тема и новых великомучеников РПЦ, которые пострадали от политических репрессий. Важно рассказать детям о людях, которые остались верны своим ценностям и идеалам. В жизни у каждого человека есть трудности и встречается дилемма — надо ли смириться, вписаться в общие правила или же не предать свои идеалы? Детям эту сложную тему показываем на примере конкретных исторических личностей.
Это интересно
Путешественник Петр Симон Паласс, посетивший Башню Тамерлана в 1770 году, увидел ров длиной почти 200 метров вокруг здания и утверждал, что «во рву приуготовлено кладбище для усопших, и киргизцы, если кочуют где вблизи, погребают здесь своих покойников с великим удовольствием». Также около Башни были «несколько берёзовых шестов, обвешанных волосами из конских грив и хвостов, и лоскутьем бумажных и полушелковых материй» — явный отголосок каких-то языческих ритуалов.