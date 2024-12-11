Свердловский губернатор анонсировал расширение северного полукольца ЕКАД

«Новый проект будет — “Инфраструктура для жизни”, и часть будет направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Туда могут внести порядка 200 км трасс на ремонт, всего же мы планируем развернуть ремонт на 300 км. Законтрактован ремонт и на Серовском тракте. Продолжим строительство обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила», — сказал Евгений Куйвашев.