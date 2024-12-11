Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский губернатор анонсировал расширение северного полукольца ЕКАД

В Свердловской области с 2025 года планируется начать расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом в рамках прямой линии заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Кроме того, по его словам, в следующем году планируется начать ремонт Серовского тракта. Всего намерены привести в порядок 70 км дорожного полотна на этой трассе. В целом власти Свердловской области рассчитывают провести ремонт 300 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Новый проект будет — “Инфраструктура для жизни”, и часть будет направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Туда могут внести порядка 200 км трасс на ремонт, всего же мы планируем развернуть ремонт на 300 км. Законтрактован ремонт и на Серовском тракте. Продолжим строительство обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила», — сказал Евгений Куйвашев.

ЕАН писал, что власти Свердловской области направили средства, выделенные в декабре правительством России, на досрочное завершение второй очереди Екатеринбургской кольцевой автодороги. Речь идет об участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медный. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая пояснила, что проект будет сдан в эксплуатацию на год раньше срока.