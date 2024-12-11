Свердловский губернатор анонсировал расширение северного полукольца ЕКАД

Кроме того, по его словам, в следующем году планируется начать ремонт Серовского тракта. Всего намерены привести в порядок 70 км дорожного полотна на этой трассе. В целом власти Свердловской области рассчитывают провести ремонт 300 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новый проект будет — “Инфраструктура для жизни”, и часть будет направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Туда могут внести порядка 200 км трасс на ремонт, всего же мы планируем развернуть ремонт на 300 км. Законтрактован ремонт и на Серовском тракте. Продолжим строительство обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила», — сказал Евгений Куйвашев.
ЕАН писал, что власти Свердловской области направили средства, выделенные в декабре правительством России, на досрочное завершение второй очереди Екатеринбургской кольцевой автодороги. Речь идет об участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медный. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая пояснила, что проект будет сдан в эксплуатацию на год раньше срока.