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Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и КНДР стало темой меморандума по нацбезопасности, который одобрил президент США Джо Байден, сообщило Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: AP 2024

Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа по вопросу противостояния сближению четырех стран, которые называются противниками и конкурентами США.

Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности некоторых выводов.

Документ содержит широкие рекомендации:

  • улучшить межведомственное взаимодействие;
  • ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников;
  • выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности;
  • усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников.

Как отмечает агентство, взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются. При этом чиновники приходящей и уходящей администраций заявили, что в переходный период пытаются координировать действия по вопросам национальной безопасности.

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

Москва не раз подчеркивала, что ее сотрудничество с партнерами в различных сферах не направлено против третьих стран.

Байден Джо