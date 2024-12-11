Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами

Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа по вопросу противостояния сближению четырех стран, которые называются противниками и конкурентами США.
Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности некоторых выводов.
Документ содержит широкие рекомендации:
- улучшить межведомственное взаимодействие;
- ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников;
- выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности;
- усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников.
Как отмечает агентство, взгляды Байдена и Трампа на глобальную политику значительно различаются. При этом чиновники приходящей и уходящей администраций заявили, что в переходный период пытаются координировать действия по вопросам национальной безопасности.
Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.
Москва не раз подчеркивала, что ее сотрудничество с партнерами в различных сферах не направлено против третьих стран.