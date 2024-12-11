В Кремле подтвердили контакты с новыми властями Сирии

О том, что Россия поддерживает отношения с новыми властями Сирии, Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами.
«Разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию, потому что, еще раз повторяю, там есть наши объекты, наши люди в первую очередь», — цитируют представителя Кремля «Ведомости».
На вопрос журналистов об оценке Кремлем заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о принадлежности Голанских высот Израилю, Песков ответил, что удары по территориям Голан со стороны ЦАХАЛ ухудшают и без того напряженную обстановку в Сирии.
Хотели бы видеть скорейшую стабилизацию, так или иначе, обстановки в стране, с тем чтобы впоследствии выйти уже на какие-то перспективы привода ситуации в законное русло.
6 декабря Израиль заявил об усилении своей группировки в районе Голанских высот из-за ухудшения ситуации в Сирии, чтобы не допустить занятия буферной зоны террористическими группировками.
8 декабря вооруженные оппозиционные формирования заняли столицу Сирии Дамаск и объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Россию.