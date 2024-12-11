Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя ЦБ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя Центрального банка Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты.
Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил, что президент внес в верхнюю палату предложение об увольнении председателя правления Центробанка.
«Президент Республики Узбекистан внес в Сенат Олий Мажлиса представление об освобождении председателя правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратова от занимаемой должности», — пишет Асадов в своем Telegram-канале.
После этого было принято решение верхней палаты об освобождении Нурмуратова от занимаемой должности.
«Совет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял решение об освобождении Председателя Правления Центрального банка Республики Узбекистан Мамаризо Нурмуратова в соответствии с представлением Президента Республики Узбекистан. Республики Узбекистан», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Мамаризо Нурмуратов родился в Самаркандской области в 1960 году. В 1977 году поступил в Ташкентский институт народного хозяйства, в 1982 году окончил Ленинградский институт экономики и финансов. В 1985—1988 годах учился в Московском финансовом институте.
Свою деятельность в системе Центрального банка он начал с 1993 года. Работал директором Центра научных исследований, заместителем председателя правления и первым заместителем председателя ЦБ.
В 2000—2004 годах занимал должность министра финансов Узбекистана. В 2004—2006 годах был хокимом Самаркандской области. С 2006 по 2017 годы — советником председателя Центрального банка.
Главой Центробанка Нурмуратов был назначен в июне 2017 года. В мае 2022 года его полномочия были продлены Сенатом Олий Мажлиса еще на 5 лет.