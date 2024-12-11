Мамаризо Нурмуратов освобожден от должности председателя ЦБ Узбекистана

Мамаризо Нурмуратов родился в Самаркандской области в 1960 году. В 1977 году поступил в Ташкентский институт народного хозяйства, в 1982 году окончил Ленинградский институт экономики и финансов. В 1985—1988 годах учился в Московском финансовом институте.