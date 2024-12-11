Куйвашев озвучил новые меры поддержки молодых семей

«По мерам поддержки. Суммарно до 23 лет (матери — прим.ред.) — компенсация ежегодно расходов на оплату процентов по ипотеке. И до полумиллиона за весь период ипотечного кредита. Думаю, такие меры можно будет ввести и даже нужно», — коротко заявил губернатор. Подробности пока неизвестны.
Также прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей на приобретение товаров для новорожденных.
Губернатор анонсировал и предоставление студенческим семьям с детьми компенсации расходов за аренду жилья до 15 тыс. рублей в месяц.
Куйвашев заявил, что получение образования и выстраивание карьеры никак не мешают молодым людям заводить детей.
«Безусловно, надо максимально создавать условия для того, чтобы люди получали образование, создавать условия, чтобы они могли приобрести жилье. Этот перечень пунктов поддержки молодых семей существует, молодые люди с удовольствием пользуются этим перечнем. И мы всячески будем поддерживать их и дальше, чтобы такие дополнительные меры поддержки можно было ввести», — заявил губернатор.
Напомним, что ранее депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев предложил ввести новые меры поддержки для семей ради повышения демографии. Самым масштабным по исполнению стало бы погашение ипотеки за рождение детей. Благодаря этой мере поддержки, при рождении четвертого ребенка семья могла бы получить квартиру бесплатно.
Добавим, что в соседнем ЯНАО со следующего года молодая мать, родившая до 30 лет ребенка, получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие — родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.