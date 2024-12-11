Куйвашев озвучил новые меры поддержки молодых семей

Добавим, что в соседнем ЯНАО со следующего года молодая мать, родившая до 30 лет ребенка, получит жилищный капитал в размере 3 млн руб. При рождении второго или последующего ребенка до 36 лет семья получит 1 млн руб. Обязательное условие — родители должны состоять в официальном браке. При рождении двух и более детей одновременно сумма выплаты удваивается. Средства жилищного капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или как первоначальный взнос по льготным ипотечным программам.