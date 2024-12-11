«Тема обсуждалась в формате “Группы семи”. Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы — я имею ввиду “Группу семи”, — по предварительному сговору», — сказал Рябков журналистам.
Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве квалифицируют как грабеж планы США выделить Украине займ в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.