Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России

«Тема обсуждалась в формате “Группы семи”. Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы — я имею ввиду “Группу семи”, — по предварительному сговору», — сказал Рябков журналистам.