Текслер: Думаю, на челябинском метротрамвае поедем в 2027 году

Он также добавил, что в будущем году ожидается получение трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода: «Планируем пять вагонов получить в следующем году. То есть метротрамвайные вагоны, я думаю, встанут на линию даже раньше, чем достроят само метро. Они будут трехсекционные, специальные».