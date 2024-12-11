Текслер: Думаю, на челябинском метротрамвае поедем в 2027 году

Об этом во время Прямой линии с южноуральцами заявил губернатор.
«По поводу сроков… Этот вопрос больше всего волнует всех. Я думаю, что все-таки (…) в 27-м году поедем. Примерно так», — сказал Алексей Текслер.
Он также добавил, что в будущем году ожидается получение трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода: «Планируем пять вагонов получить в следующем году. То есть метротрамвайные вагоны, я думаю, встанут на линию даже раньше, чем достроят само метро. Они будут трехсекционные, специальные».
Ранее сообщалось, что первую линию метротрама планируют ввести в Челябинске в 2027 году. По проекту будет две линии: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Ветку «Север-Юг» протяженностью 9 км начали прокладывать в 2023 году. Одновременно прорабатывается проект специальных трехсекционных трамваев.