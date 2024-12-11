Губернатор Евгений Куйвашев намерен побороть кадровый вопрос в больницах

— Кадровое обеспечение медицинской службы — один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские, наши образовательные учреждения, — рассказал губернатор Свердловской области во время прямой линии 11 декабря 2024 года.