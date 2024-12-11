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Губернатор Евгений Куйвашев намерен побороть кадровый вопрос в больницах

Этот вопрос регион решит в ближайшие годы.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал острый кадровый голод в учреждениях здравоохранения региона. Глава региона намерен справиться с проблемой в ближайшие года.

— Кадровое обеспечение медицинской службы — один из наших ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские, наши образовательные учреждения, — рассказал губернатор Свердловской области во время прямой линии 11 декабря 2024 года.

Вопрос решат при помощи привлечения в больницы и поликлиники молодых кадров, за счет выплат специалистам, которые согласны работать на селе по программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».

Медиков сегодня не хватает в больницах крупных городов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, так и малых населенных пунктов.

медицина