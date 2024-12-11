В Челябинске заменят более тысячи неисправных лифтов

Челябинцы обеспокоены недавними инцидентами с лифтами. Жители интересуются, будет ли как-то регулироваться работа застройщиков, которые сдают дома с новыми подъемниками и организаций, ответственных за их обслуживание. Вопрос прозвучал 11 декабря во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером.
Губернатор отметил, что по нормативу срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. И если возникают жалобы — значит, проблема с эксплуатацией и организацией, которая должна каждый день обслуживать механизм.
«В целом порядка 400 лифтов меняем ежегодно. За два года заменим тысячу самых проблемных лифтов. Дал поручение регоператору увеличить финансирование программы», — отметил Алексей Текслер.
Одной из проблем глава региона назвал уход от регоператоров, когда жители уходят на спецсчета и решают проблемы самостоятельно. По поручению губернатора в данный момент ведется анализ ситуации. Работу планируют усилить.
Губернатор также выразил недовольство работой организаций, ответственных за содержание лифтов, и поручил срочно заняться этим вопросом.
«Регламентные работы вовремя не делаются. Даю поручение срочно этим направлением заняться», — добавил он.