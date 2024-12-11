В Челябинске заменят более тысячи неисправных лифтов

Челябинцы обеспокоены недавними инцидентами с лифтами. Жители интересуются, будет ли как-то регулироваться работа застройщиков, которые сдают дома с новыми подъемниками и организаций, ответственных за их обслуживание. Вопрос прозвучал 11 декабря во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером.