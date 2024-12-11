Куйвашев высказался о введении обязательной диспансеризации для свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной обязательной диспансеризации для всех жителей региона. В ходе сегодняшней «прямой линии» главе Среднего Урала задали вопрос — можно ли сделать так, чтобы диспансеризация стала обязательной для всех. Куйвашев отметил, что «это один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать».