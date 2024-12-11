Куйвашев высказался о введении обязательной диспансеризации для свердловчан

«Диспансеризация — это крайне важно, в том числе для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить такую диспансеризацию в тексты коллективных договоров между работодателем и профсоюзом. Регион у нас промышленный, за здоровьем наших сотрудников мы должны следить», — заявил губернатор.
Он признал, что заставить всех уральцев принудительно проходить диспансеризацию невозможно.
«Но через различного рода профсоюзные соглашения мы рекомендуем сделать профосмотр и диспансеризацию обязательной», — добавил Куйвашев.
Глава региона также признался, что сам проходит диспансеризацию один раз в год.