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Куйвашев высказался о введении обязательной диспансеризации для свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной обязательной диспансеризации для всех жителей региона. В ходе сегодняшней «прямой линии» главе Среднего Урала задали вопрос — можно ли сделать так, чтобы диспансеризация стала обязательной для всех. Куйвашев отметил, что «это один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать».

«Диспансеризация — это крайне важно, в том числе для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить такую диспансеризацию в тексты коллективных договоров между работодателем и профсоюзом. Регион у нас промышленный, за здоровьем наших сотрудников мы должны следить», — заявил губернатор.

Он признал, что заставить всех уральцев принудительно проходить диспансеризацию невозможно.

«Но через различного рода профсоюзные соглашения мы рекомендуем сделать профосмотр и диспансеризацию обязательной», — добавил Куйвашев.

Глава региона также признался, что сам проходит диспансеризацию один раз в год.