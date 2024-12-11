Текслер озвучил решение об индексации заработных плат бюджетников

«С 1 января 2025 года будет индексация работникам бюджетной сферы на 4%. И дальше в течение года еще будем индексировать — в зависимости от той ситуации, которая будет с 1 июля. Поэтому будем смотреть за этой ситуацией и принимать отдельные решения. Я думаю, будет несколько раз индексация для работников бюджетной сферы», — сказал он.