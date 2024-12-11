Текслер озвучил решение об индексации заработных плат бюджетников

Заявление прозвучало во время Прямой линии с южноуральцами.
«С 1 января 2025 года будет индексация работникам бюджетной сферы на 4%. И дальше в течение года еще будем индексировать — в зависимости от той ситуации, которая будет с 1 июля. Поэтому будем смотреть за этой ситуацией и принимать отдельные решения. Я думаю, будет несколько раз индексация для работников бюджетной сферы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКХ c 1 июля 2025 года составит в среднем по стране 11,9%.
А Челябинская область оказалась в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ: средний индекс 18%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 4,8%.