Губернатор Слюсарь вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Тащиева

Торжественная церемония состоялась в Ростовском общественном собрании. Награду вручил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Вручая эту высокую государственную награду спустя столько лет, мы восстанавливаем историческую справедливость в отношении замечательного человека, нашего земляка, отважного летчика», — сказал он.
Сурен Тащиев родился в селе Чалтырь, учился в Ростове-на-Дону. В годы войны служил в истребительной авиации Черноморского флота. Гвардии лейтенант Тащиев совершил около 400 боевых вылетов, участвовал в 187 воздушных боях.
В бою над Керченским проливом 25 сентября 1943 года 24-летний летчик-асс погиб, прикрыв своего командира и друга, Героя Советского Союза Дмитрия Старикова.
Звание Героя РФ присвоено летчику посмертно в 1995 году.
«Уголок с рассказом о подвиге Сурена Амбарцумовича обязательно должен быть в нашем народном военно-историческом музейном комплексе “Самбекские высоты”. Я прочитал о боевом и жизненном пути этого молодого человека, который к 24 годам достиг уже таких высот, совершил такое количество выдающихся героических поступков. Подрастающему поколению надо знать о земляках, отдавших жизнь в защиту Родины», — отметил Юрий Слюсарь.
Звезды Героя Советского Союза удостоены 283 жителя Ростовской области, 57 стали полными кавалерами ордена Славы. На Дону проживают 14 Героев России, принимавших участие в боях на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции.