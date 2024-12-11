Губернатор Слюсарь вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Тащиева

«Уголок с рассказом о подвиге Сурена Амбарцумовича обязательно должен быть в нашем народном военно-историческом музейном комплексе “Самбекские высоты”. Я прочитал о боевом и жизненном пути этого молодого человека, который к 24 годам достиг уже таких высот, совершил такое количество выдающихся героических поступков. Подрастающему поколению надо знать о земляках, отдавших жизнь в защиту Родины», — отметил Юрий Слюсарь.