В Молдавии обвинили НАТО в превращении страны в военный плацдарм

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. НАТО превращает Молдавию в военный плацдарм между Россией и Евросоюзом, заявила депутат от молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
Президент Молдавии Майя Санду во вторник обсудила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопросы региональной безопасности, гибридных угроз, вмешательства в выборы и необходимости совместных действий для защиты демократии.
«Президент Молдавии отправилась в Брюссель, чтобы выступить перед Североатлантическим советом НАТО. Такая внешнеполитическая активность Майи Санду — неприкрытая расплата по счетам перед евробоссами. Под мнимой защитой от внешних угроз, НАТО накачивает Молдавию оружием, чтобы сделать из страны буфер — военный плацдарм между Россией и Европой. Нейтралитет и реальные нужды людей выброшены за борт “мирного корабля” ЕС».
По ее словам, Санду развернула геополитические игры под маской «заботы о стране». «Тут же возникает вопрос: а соответствует ли это приоритетам народа и реальным нуждам страны? Для многих молдаван актуальны вопросы экономики, борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни», — отметила депутат.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.