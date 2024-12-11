Верховный лидер Ирана: разведка предупреждала Асада об угрозах за три месяца

«Наша разведка за несколько месяцев до этого передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет. Но наши разведчики говорили, что в шахривар, мехр, абан (три месяца иранского календаря, период соответствует 23 августа — 21 ноября. — ''Ъ'') постоянно передавали сообщения», — сказал Али Хаменеи, его слова приводит SNN.
8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией».
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Как писали СМИ, Иран начал выводить своих дипломатов и военных советников из Сирии еще до перехода Дамаска под контроль боевиков. Тегеран, по данным WSJ, предупреждал сирийское правительство, что помощь «будет ограниченной, если вообще поступит».