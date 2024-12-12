NYT: предвыборная бравада Трампа может оказаться пшиком

Например, Трамп поклялся положить конец российско-украинскому конфликту в течение 24 часов и сделать это до своей инаугурации в январе, не объяснив, как именно собирается это сделать. Он пообещал депортировать из США 11 млн человек, проживающих в стране нелегально. Но это примерно в 12 раз превышает число людей, депортированных им за первый президентский срок. Он поручил своему стороннику Илону Маску урезать федеральные расходы на 2 трлн долларов в год, хотя предыдущие борцы с расходами с трудом урезали даже небольшую часть этой суммы.