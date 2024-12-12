NYT: предвыборная бравада Трампа может оказаться пшиком

Какие именно войны, между какими странами и когда — ни он, ни его команда не уточнили. Преувеличение или, возможно, фантазия, долгое время характеризовали публичную карьеру Трампа. Но после возвращения Трампа в Белый дом его склонность к экстравагантным необоснованным заявлениям бросит вызов его способности превращать браваду в реальность, говорится в статье.
Трамп дал одни из самых масштабных и, по мнению некоторых, диковинных предвыборных обещаний.
Например, Трамп поклялся положить конец российско-украинскому конфликту в течение 24 часов и сделать это до своей инаугурации в январе, не объяснив, как именно собирается это сделать. Он пообещал депортировать из США 11 млн человек, проживающих в стране нелегально. Но это примерно в 12 раз превышает число людей, депортированных им за первый президентский срок. Он поручил своему стороннику Илону Маску урезать федеральные расходы на 2 трлн долларов в год, хотя предыдущие борцы с расходами с трудом урезали даже небольшую часть этой суммы.
С момента дебюта на национальной политической сцене почти десять лет назад он делал громкие заявления, которые мало кто воспринимал всерьез. Например, обещание, что Мексика заплатит за пограничную стену, которую он хотел построить. Этого так и не произошло. Сейчас даже сторонники Трампа опасаются, что, переоценивая свои возможности, Трамп может подорвать свои позиции.
Трудно представить себе более амбициозную цель, чем закончить военный конфликт за одни сутки, на чем на протяжении всей своей кампании настаивал Трамп. Однако он не уточнил, когда начнется отсчет этих 24 часов. Если он намерен завершить конфликт на Украине до своей инаугурации 20 января, то у него осталось чуть больше 40 дней.
Многие считают, что любые переговоры займут несколько месяцев, пока враждующие стороны будут бороться за позиции на поле боя.
Заявление Трампа о том, что он может закончить войну за 24 часа, говорит о том, что он не понимает ее сложности или того, насколько прочно стоят украинцы и русские на своих позициях.
Обещанная Трампом массовая депортация не привязана к каким-либо срокам, но и это осуществить будет трудно. За время своего первого президентства он депортировал всего 936 000 человек — меньше (в годовом исчислении), чем Барак Обама или Джордж Буш — младший.
Депортация 11 млн человек за четыре года потребует экстраординарных инвестиций в работу иммиграционной службы, которых никогда не было у США.
Дополнительные ресурсы, необходимые для депортаций, усложнят достижение его цели по резкому сокращению федеральных расходов. А Трамп так и не стал настоящим борцом за госбюджет. Во время своей первой предвыборной кампании он хвастался, что всего за восемь лет может полностью погасить государственный долг США — не просто годовой дефицит, а весь долг, накопленный за всю историю страны.
Однако он не только не предпринял серьезных усилий по сокращению долга, не говоря уже о его погашении, но за 10 лет набрал новые заимствования на 8,4 трлн долларов — даже больше, чем президент Байден. С учетом увеличения расходов обеими партиями в Белом доме и конгрессе за последнюю четверть века, прерываемого лишь ненадолго судорожными попытками сбавить обороты, государственный долг США вырос до 36 трлн долларов.
Любой другой президент мог бы беспокоиться о том, что ставит недостижимые цели. Но Трамп идет напролом, уверенный, что его сторонники увидят, что он хотя бы старается, и что они найдут кого-то другого, на кого можно будет свалить вину, если он не достигнет своих целей.
«Для большинства сторонников Трампа он всегда будет безупречен, — считает Брендан Бак, бывший советник двух республиканских спикеров в палате представителей. — Дело не в том, что Трамп потерпел неудачу. Дело в том, что его подвели окружающие. Всегда найдется козел отпущения, который либо недостаточно старался, либо сбил его с пути».