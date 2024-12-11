Евгений Куйвашев ответил, что важнее — карьера или семья

В ходе прямой линии губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву задали вопрос: что важнее: семья или карьера? Глава региона заявил, что выбор делать не надо, одно без другого невозможно.
2024 год был объявлен Годом семьи. По мнению президента России Владимира Путина, многодетная семья — это будущее России. Однако есть мнение, что на данный момент молодежь больше заинтересована в карьере.
— Все важно — и образование, и хорошая специальность. Самореализация людям нужна. Важно обрести вторую половинку. Одно другому не мешает, — ответил Евгений Куйвашев.
Также губернатор отметил, что для молодых людей должно быть важно обзавестись детьми, и как можно больше. Получение образования и реализация себя обязательны, однако не стоит забывать и про создание семьи.
Ранее стало известно, что в Свердловской области появятся дополнительные меры поддержки для молодых семей. Ввести их планируют в 2025 году. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 11 декабря.