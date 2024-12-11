В МИД РФ рассказали о роли США в эскалации кризиса в Сирии

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о том, какую роль Вашингтон сыграл при смене власти в ближневосточной республике.
«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что роль геополитического кукловода они (американские власти. — “Газета.Ru”) на себя не просто примерили, но и в какой-то степени исполнили и продолжают исполнять в этих событиях», — отметил он.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства обратил внимание, что вмешательство США в дела ближневосточных стран не раз приводило к печальным последствиям. Несмотря на это, Вашингтон так ничему и не научился.
«После прихода и вмешательства американцев оставались руины, и эти руины во многих местах не восстановлены до сих пор», — подчеркнул дипломат.
Как сказал Рябков, российское руководство надеется, что Сирии аналогичная судьба из-за действий США не уготована. Тем не менее происходящее в ближневосточной республике в данный момент вызывает у Москвы «большую тревогу», резюмировал он.