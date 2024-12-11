Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, где проведет Новый год

Он отметил, что воспринимает этот праздник, как семейный. Уезжать из Красноярска он не планирует, так как на нем соберется дома.
«Новый год я встречу с семьей, стол мы стараемся не нагружать, потому что уже поздно. Обязательно будет салат Оливье и просмотр “Иронии судьбы”. Где-то час мы проводим за столом, а потом идем на улицу. Но долго не сидим, потому что 1 января — активный день».
В первый день года он планирует либо принимать гостей, либо отправиться к друзьям и родным лично.
«Надеюсь будет время поиграть в снежки, покататься с горки, встретиться с друзьями», — выразил надежду глава региона.