Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, где проведет Новый год

«Новый год я встречу с семьей, стол мы стараемся не нагружать, потому что уже поздно. Обязательно будет салат Оливье и просмотр “Иронии судьбы”. Где-то час мы проводим за столом, а потом идем на улицу. Но долго не сидим, потому что 1 января — активный день».