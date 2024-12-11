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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, где проведет Новый год

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, где он проведет новогодние праздники.

Источник: Правительство Красноярского края

Он отметил, что воспринимает этот праздник, как семейный. Уезжать из Красноярска он не планирует, так как на нем соберется дома.

«Новый год я встречу с семьей, стол мы стараемся не нагружать, потому что уже поздно. Обязательно будет салат Оливье и просмотр “Иронии судьбы”. Где-то час мы проводим за столом, а потом идем на улицу. Но долго не сидим, потому что 1 января — активный день».

рассказал Михаил Котюков

В первый день года он планирует либо принимать гостей, либо отправиться к друзьям и родным лично.

«Надеюсь будет время поиграть в снежки, покататься с горки, встретиться с друзьями», — выразил надежду глава региона.