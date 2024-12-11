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Выплату для красноярских школьников из многодетных семей увеличат в 5 раз

Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время своей прямой линии.

Источник: Правительство Красноярского края

Единовременная выплата для красноярских школьников из многодетных семей увеличится до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время своей прямой линии по итогам 2024 года.

«Увеличим краевую выплату на подготовку к учебному году с двух до десяти тысяч рублей. Уверен, что депутаты примут законопроект до нового года».

сказал глава Красноярского края

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что подписал закон о бюджете региона на 2025 год. Впервые его расходная часть составит больше полутриллиона рублей.