Евгений Куйвашев пообещал, что качество воды в Полевском станет лучше

На данный момент уже выделены средства на проведение работ. Их ход будет контролироваться. Водозабор будет обеспечивать южную часть Полевского. При необходимости будет сделана перекачка. Работы должны быть окончены до 2026 года. По расчетам экспертов, этого должно хватить на 25 лет.