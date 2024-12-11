Евгений Куйвашев пообещал, что качество воды в Полевском станет лучше

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на ситуацию с состояние воды в Полевском. В ходе прямой линии 11 ноября глава региона пообещал, что она станет чище.
Перебои с подачей горячей воды произошли в свердловском городе летом 2024 года. Данную ситуацию Евгений Куйвашев назвал «неприятным сюрпризом».
— Я недавно сообщил о решениях жительнице вашего города во время личного приема. В следующем году в рамках госпрограммы начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора. Проект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского, — пояснил свердловский губернатор.
На данный момент уже выделены средства на проведение работ. Их ход будет контролироваться. Водозабор будет обеспечивать южную часть Полевского. При необходимости будет сделана перекачка. Работы должны быть окончены до 2026 года. По расчетам экспертов, этого должно хватить на 25 лет.