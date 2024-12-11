Россия может сохранить военное присутствие в Сирии: прогнозы экспертов

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов рассчитывает на сохранение военных баз РФ в Сирии в ближайшей временной перспективе, сообщают все те же «Ведомости». Но отношения между Москвой и Дамаском станут менее дружественными, так как будут основываться на взаимных интересах сторон.