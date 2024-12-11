Россия может сохранить военное присутствие в Сирии: прогнозы экспертов

После смены власти в Сирии встал вопрос о сохранении в этой стране российского военного присутствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал будущее баз Вооруженных сил РФ предметом «серьезного разговора» с новым сирийским руководством.
В беседе с ТАСС один из лидеров сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш отметил, что решение о пребывании в стране российских войск будет зависеть от позиций народа Сирии и властей самой РФ.
Востоковед Руслан Сулейманов, пишут «Ведомости», допускает сохранение военных баз РФ в Тартусе и Хмеймиме, но считает, что присутствие наших войск в Сирии станет скорее символическим. Он обращает внимание на отсутствие возражений со стороны пришедших к власти в Сирии группировок против нахождения в республике российских военных объектов.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов рассчитывает на сохранение военных баз РФ в Сирии в ближайшей временной перспективе, сообщают все те же «Ведомости». Но отношения между Москвой и Дамаском станут менее дружественными, так как будут основываться на взаимных интересах сторон.
Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов рассказал News.ru, что если российские военные базы эвакуируют из Сирии, то рассчитывать на их возвращение уже не придется.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял об отсутствии каких-либо угроз для российских военных объектов в ближневосточной стране, сообщали ранее в «Интерфаксе».
Действительно, на фоне дестабилизации обстановки в Сирии и свержения президента Башара Асада сообщения о нападениях на российские военные объекты или каких-либо инцидентах, связанных с ними, на данный момент отсутствуют.