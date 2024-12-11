Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для дальнейшего усиления охраны границ, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.