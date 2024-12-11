Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для дальнейшего усиления охраны границ, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
«Для дальнейшего усиления контроля на границах с Россией и Белоруссией Еврокомиссия выделяет дополнительное финансирование на общую сумму 170 миллионов евро», — указывается в документе.
Там пояснили, что деньги пойдут, в частности, на «на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам».
В ЕК также указали, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов — Финляндии, 17 миллионов — Латвии, 15,4 миллиона евро — Литве, 52 миллиона — Польше и 16,4 миллиона евро — Норвегии.