Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией

ЕК выделит еще 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для дальнейшего усиления охраны границ, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.

«Для дальнейшего усиления контроля на границах с Россией и Белоруссией Еврокомиссия выделяет дополнительное финансирование на общую сумму 170 миллионов евро», — указывается в документе.

Там пояснили, что деньги пойдут, в частности, на «на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам».

В ЕК также указали, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов — Финляндии, 17 миллионов — Латвии, 15,4 миллиона евро — Литве, 52 миллиона — Польше и 16,4 миллиона евро — Норвегии.

ЕС