Спустя 13 лет Катар восстановит работу посольства в Сирии

Восстановление его работы после прихода к власти оппозиции представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал техническим решением. Он не уточнил, о каких именно процедурах идет речь и когда посольство приступит к работе. «Сегодня в Дамаске переходная власть. Сейчас еще рано говорить о таком техническом решении, однако я могу подтвердить, что Катар положительно взаимодействует с братским сирийским народом», — заявил аль-Ансари (цитата по ТАСС).