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Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом

Пресс-служба Совфеда РФ: Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Как отметили в пресс-службе, в Астане Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений.

«Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента РоссииВладимира Путина в Астану».

подчеркивается в сообщении

Главы верхних палат парламентов намерены подписать План межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025−2027 годы.

В составе делегации — первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, председатель международного комитета Григорий Карасин, глава регионального комитета Андрей Шевченко, замглавы бюджетного комитета Андрей Епишин, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, член конституционного комитета Олег Цепкин и руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

Матвиенко Валентина
Совет Федерации