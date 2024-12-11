МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Как отметили в пресс-службе, в Астане Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений.
«Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента РоссииВладимира Путина в Астану».
Главы верхних палат парламентов намерены подписать План межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025−2027 годы.
В составе делегации — первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, председатель международного комитета Григорий Карасин, глава регионального комитета Андрей Шевченко, замглавы бюджетного комитета Андрей Епишин, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, член конституционного комитета Олег Цепкин и руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.