Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку

Она отметила, что накопилось много вопросов к правительству, в частности, как будет предотвращен кризис в Приднестровье, есть ли возможность компенсации расходов экономических агентов на газ и электроэнергию, а также как оценена инфляция в 2025 году из-за повышения цен на товары, зависящие от газа и электроэнергии. «Проанализировали ли вы, что останется от повышения пенсий и зарплат после роста инфляции в 2025 году? Оценили ли вы, как вырастет государственный долг из-за ваших действий по минимизации кризиса», — риторически спросила Влах, отмечая, что на эти вопросы нет ответов.