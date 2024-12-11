МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США

«В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками», — заявила Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИДа объяснила необходимость отказа от поездок часто практикуемой в последнее время мошеннической схемой выманивания за границу граждан РФ, к которым власти США имеют якобы «претензии».
«В этой связи мы настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в Соединенные Штаты Америки и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Европейского Союза», — добавила Захарова.
Ранее, 10 декабря, США ввели ряд визовых ограничений против 17 российских чиновников в связи с украинским конфликтом. Согласно заявлению, санкции были введены в соответствии с разделом 212 закона об иммиграции и гражданства США. Еще в августе Захарова заявила, что США повышают градус напряженности в отношениях с Россией вопреки официальным заявлениям о попытках избежать эскалации. Кроме того, по ее словам, Вашингтон стремится сохранить свою гегемонию и пытается нанести Москве стратегическое поражение, фактически став стороной украинского конфликта.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.