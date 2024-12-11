МИД призвал россиян воздержаться от поездок в США

Ранее, 10 декабря, США ввели ряд визовых ограничений против 17 российских чиновников в связи с украинским конфликтом. Согласно заявлению, санкции были введены в соответствии с разделом 212 закона об иммиграции и гражданства США. Еще в августе Захарова заявила, что США повышают градус напряженности в отношениях с Россией вопреки официальным заявлениям о попытках избежать эскалации. Кроме того, по ее словам, Вашингтон стремится сохранить свою гегемонию и пытается нанести Москве стратегическое поражение, фактически став стороной украинского конфликта.